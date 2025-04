NARCOTRÁFICO Avião interceptado pela FAB cai e pilotos estão em estado grave Bimotor ingressou no espaço aéreo nacional de forma irregular, em rota conhecida por ser utilizada por narcotraficantes Por Redação 15/04/2025 - 9:55 h

Ação foi coordenada pelo Comae e contou com o apoio da PF e do Gefron, vinculado à PM do Mato Grosso - Foto: Reprodução internet

Uma aeronave que entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização foi interceptada pela Força Aérea Brasileira (FAB), na região amazônica. Após recusa dos pilotos de obedecer às ordens de mudança de rota, medidas de prevenção foram adotadas pela FAB e, após isso, a aeronave caiu. O caso ocorreu na manhã deste domingo, 13. Os pilotos da aeronave interceptada pela FAB estão internados em estado grave. Após recusa dos pilotos de obedecer às ordens de mudança de rota, medidas de prevenção foram adotadas | Foto: Reprodução internet Leia Também: PM localiza câmeras do tráfico de drogas no subúrbio de Salvador; assista Interpol: procurado por tráfico internacional é preso no Brasil Rifeiros viraram alvo da polícia após investigação contra tráfico de drogas O material apreendido e os presos foram levados para a cidade de Alta Floresta (MT), onde serão realizados os procedimentos legais. Toda a ação foi coordenada pelo Comando de Operações Aeroespaciais (Comae) e contou com o apoio da Polícia Federal (PF) e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), vinculado à Polícia Militar do Mato Grosso. A aeronave interceptada era um modelo Seneca, de prefixo PT-RBC, que entrou no território brasileiro por volta das 9h da manhã e foi detectada por radares do CINDACTA IV.

