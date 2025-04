Rifeiros viraram alvo da polícia após investigação contra tráfico de drogas

Ramhon Dias costuma ostentar nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A 'Operação Falsas Promessas', que prendeu influenciadores e policiais militares nesta quarta-feira, 9, decorreu de uma investigação contra o tráfico de drogas. A informação foi revelada pelo diretor do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), Fábio Lordello. Os alvos são suspeitos de lavagem de dinheiro através de rifas ilegais.

“Na primeira fase, nós atacamos um grupo ligado a traficantes que atuavam em outros estados e durante a operação percebemos a necessidade de dar continuidade, identificando que havia um grupo criminoso ligado aos rifeiros, com uma grande rede de atuação, contando com apoio logístico de alguns membros da Polícia Militar”, revelou.

Lideranças

De acordo com o delegado, a organização contava com dois líderes, sendo um deles Ramhon Dias, preso em São Paulo.

“Eles interagem, mas cada um tem o seu papel dentro da organização criminosa. Então, eles se comunicam de forma bem específica. Na verdade, há duas lideranças centrais, e ao redor dessas lideranças centrais, existem outros líderes", falou.

Ainda segundo o delegado, Rahmon foi preso no mesmo prédio onde estava um dos autores do homicídio do empresário Antônio Vinicius Gritzbach, delator do PCC que foi executado no Aeroporto Internacional de São Paulo.