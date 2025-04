Interpol: procurado por tráfico internacional é preso no Brasil

Natural da República Dominicana, suspeito foi capturado pela Polícia Federal - Foto: Divulgação / PF

Um homem de 34 anos, natural da República Dominicana, foi capturado pela Polícia Federal na noite da última quinta-feira, 10, logo após desembarcar no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Ele era procurado pelas autoridades dos Estados Unidos por envolvimento em tráfico internacional de drogas e participação em organização criminosa.

O estrangeiro constava na lista de difusão vermelha da Interpol, o que motivou sua prisão assim que entrou em território brasileiro. Segundo investigações norte-americanas, ele faz parte de uma rede criminosa associada a cartéis mexicanos, responsável por transportar cocaína do estado do Texas até a cidade da Filadélfia.

Durante a abordagem, os agentes federais encontraram com ele um passaporte espanhol falsificado. Após o flagrante, a PF acionou imediatamente a representação da Interpol no Brasil, que encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um pedido urgente de prisão para fins de extradição. O STF acatou o pedido e emitiu o mandado de prisão.

Após os trâmites legais, o detido foi transferido para o sistema penitenciário do estado, onde permanece sob custódia enquanto aguarda a decisão sobre sua extradição.