Corpo de PM é encontrado dentro de piscina durante confraternização

Morte aconteceu na Rua Jorge Miranda - Foto: Reprodução | Google Maps

Na noite de quinta-feira (10) o corpo de um policial militar, de 49 anos, foi encontrado dentro de uma piscina no quartel da PM localizado na rua Jorge Miranda, no centro de São Paulo. O agente participava de uma confraternização quando foi encontrado desacordado dentro da água. As informações são da Folha de São Paulo.

O militar chegou a ser socorrido para o Hospital das Clínicas, no bairro de Pinheiros, mas morreu após dar entrada na unidade de saúde. O caso foi registrado como morte súbita. A PM vai investigar o caso.