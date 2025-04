Oruam, filho de líder do CV, entra na mira do MP por abrigar traficante

Oruam abrigou preso foragido em própria casa - Foto: Reprodução

Envolvido em diversas polêmicas, o trapper Oruam, filho do líder do Comando Vermelho, Marcinho VP, entrou na mira do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), após abrigar um amigo foragido em sua própria casa. No ocorrido, a polícia encontrou com um traficante foragido, chamado Yuri Pereira, uma pistola 9mm que ele afirmou ser dono.

Ainda em março deste ano, o MPRJ ofereceu denúncia contra o amigo de Oruam por ter confessado ser o dono da arma encontrada na casa do MC. Yuri Pereira, apontado como líder de organização criminosa ,foi denunciado pelo crime de posse de arma de fogo.

Já Oruam pode aparecer no decorrer da ação, de acordo com o MPRJ, que irá avaliar a natureza da participação do trapper no crime. A Promotora de Justiça pediu ainda uma cópia dos autos de outro processo em que o filho de Marcinho VP também é investigado.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo que Oruam que já é investigado, tramita na casa e já foi enviado ao MPRJ. Nele, Oruam foi indiciado por disparo de arma de fogo em dezembro de 2024. O ocorrido gerou os mandados de busca e apreensão que, executados, levaram à captura de Yuri Pereira.

Agora Oruam responde por dois casos na Justiça, por participação na ocultação de Yuri Pereira quando estava foragido, e por disparo de arma de fogo investigado pelo Ministério Público de São Paulo.

Relação entre o foragido e Oruam

O traficante Yuri Pereira Golçalves, foragido encontrado escondido na casa de Oruam era procurado por envolvimento com organização criminosa. Ele foi capturado durante operação policial deflagrada na casa do trapper.

Na época, Oruam foi detido em flagrante por abrigar o foragido em sua residência. A ação policial fez parte de operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), inicialmente voltada para investigar o caso de disparo de arma de fogo ocorrido em dezembro de 2024, em um condomínio de Igaratá, SP.

O objetivo dos agentes era encontrar a arma supostamente usada por Oruam nesse incidente, mas durante o cumprimento de mandados na mansão do trapper os policiais se depararam inesperadamente com Yuri Pereira Gonçalves escondido no local.

Veja vídeo que motivou investigação do MP contra Oruam:

Quem é o traficante encontrado na mansão de Oruam?

Yuri Pereira Golçalves foi identificado pelas autoridades como traficante atuante no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, por possuir um histórico criminal ligado ao tráfico de drogas na região.

Ele já havia sido condenado também anteriormente por organização criminosa e tráfico de drogas no Complexo da Penha, área conhecida como reduto da facção carioca Comando Vermelho (CV).

O traficante acumulava ainda passagens pela polícia por envolvimento com o tráfico e era considerado foragido desde que sua prisão foi decretada.