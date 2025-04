Anderson Talisca detona lei anti-Oruam: “Uma palhaçada”

Talisca defendeu os artistas de trap - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Conhecido atualmente com o nome artístico de ‘Spark’, Anderson Talisca falou sobre o projeto de Lei anti-Oruam, proposto pela vereadora Sofia Andrade (PL), a fim de proibir qualquer evento custeado pelo município de Porto Velho, Rondônia, que incentive práticas ilegais, fazendo referência às canções do rapper.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o atleta confessou que fica chateado ao ver a criminalização e o preconceito em torno do gênero musical trap, que tem sido sua principal aposta nos últimos anos.

“A gente fica chateado né? Nós do movimento do trap e do rap. A gente só quer levar a nossa mensagem para o máximo de pessoas possível, falar da nossa infância e ficar próximo das pessoas. Acho que cada um tem a sua verdade também”, disse ele.

“E sinceramente é uma palhaçada, porque tem tanta gente fazendo merda aí e as pessoas não se preocupam. Ficam se preocupando com um gênero que é superação, é mudança de vida. Várias situações aconteceram no Brasil e não tiveram a devida atenção”, completou.

Talisca tem investido cada vez mais em sua carreira musical. O também jogador está prestes a lançar seu novo álbum, previsto para o dia 30 de abril. São 9 músicas no total, com participações dos cantores Bin, Luccas Carlos e Jaya Lucky.