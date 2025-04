OSBA faz concertos com obras de Shostakovich em Salvador

Regência é do maestro Carlos Prazeres - Foto: Divulgação

A Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta neste sábado e domingo, dias 12 e 13 de abril, às 11h, o concerto “#Shostavibes”, a primeira de duas edições de programas da temporada 2025 da OSBA que celebram a obra do russo Dmitri Shostakovich (1906-1975), marcando os 50 anos de falecimento deste compositor.

Os concertos serão realizados no Cine Teatro Solar Boa Vista, no bairro do Engenho Velho de Brotas, dentro do projeto OSBA Solar. Os ingressos para #Shostavibes estão à venda pela plataforma online Sympla, pelos valores de R$20 (inteira) e R$10 (meia).

No programa, sob a regência do maestro Carlos Prazeres, serão executadas as obras “Abertura Festiva, Op. 96” e “Sinfonia de Câmara, Op.73a”. Segundo Prazeres, o projeto “#Shostavibes” desafia a visão tradicional de que a música clássica é algo relaxante, revelando a intensidade presente na obra de Shostakovich, capaz, por exemplo, de atrair fãs de gêneros como o rock e o heavy metal.

“Shostakovich viveu durante o período do Governo Stalinista na Rússia, na época da Segunda Guerra Mundial. E toda essa atmosfera bélica, intensa e sombria da guerra está, muitas vezes, presente na sua obra. Isso é o #Shostavibes, estabelecendo outros patamares de idealização da música de concerto”, completa o maestro.

Nova edição do #Shostavibes em maio na Casa Salvatore

Além destas apresentações dos dias 12 e 13 de abril, está prevista mais uma edição do #Shostavibes no dia 10 de maio, às 20h, na Casa Salvatore, com outro programa dedicado à obra de Shostakovich: o “Concerto para Violoncelo nº 2” e sua “Sinfonia Nº 10”. Os ingressos para esta apresentação estarão à venda a partir das 14h do dia 22/04 (terça-feira), também via Sympla.