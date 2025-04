Cantora mirim lança clipe inspirado em Michael Jackson

Lançamento será realizado na terça-feira dia 15, às 15h - Foto: Divulgação

A artista mirim Lilica Rocha está prestes a lançar o clipe "Baba Yaga", seu mais novo trabalho audiovisual. O projeto é inspirado no icônico "Thriller", de Michael Jackson, e traz uma abordagem lúdica sobre a superação de medos.

O lançamento será realizado na terça-feira dia 15, às 15h, na Sala Walter da Silveira, com bate-papo com a equipe e pocket show de Lilica. No mesmo dia, a obra estará disponível no canal da artista no YouTube.

"Ver minha música ganhar cores, formas e movimentos nesse clipe é um sonho realizado. Cada detalhe foi pensado com muito carinho, e estou muito feliz em compartilhar essa história com o público", revela a artista mirim.