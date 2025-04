Daniel é processado por músico que pede fortuna por danos morais

Daniel está sendo processado por ex-funcionário - Foto: Divulgação

Parece que os dias do cantor Daniel não estão sendo tranquilos. Isso porque o artista está sendo alvo de uma ação trabalhista em São Paulo, movida por um ex-integrante da banda dele e pode perder uma fortuna. O profissional busca na Justiça o reconhecimento do vínculo de emprego com o artista, além de uma compensação por danos morais. O valor da ação está fixado em R$ 367 mil.

Segundo o Splash, no processo, consta que ele começou a trabalhar como músico na equipe de Daniel em 28 de abril de 2023 e permaneceu na função até 5 de fevereiro de 2025.

De acordo com o ex-colaborador, apesar de desempenhar atividades diretamente para o cantor, era forçado a emitir notas fiscais em nome de outras empresas. A prática, segundo ele, era uma estratégia para ocultar a relação de emprego.

Para a defesa, estavam presentes todos os elementos que caracterizam vínculo empregatício, como pessoalidade, habitualidade, remuneração e subordinação hierárquica.

Como uma das provas, foi apresentado um áudio no qual um produtor da equipe reconheceria que não havia contrato formal de prestação de serviços e ainda teria feito ameaças veladas caso o assunto fosse levado à Justiça.

O músico pediu reparação por danos morais, alegando que a imagem dele foi utilizada nas redes sociais do artista sem autorização ou remuneração.