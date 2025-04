Caetano Veloso revela se vai mesmo encerrar carreira após turnê

Artista confirmou presença em diversos festivais - Foto: Divulgação

Caetano Veloso está longe de encerrar sua trajetória nos palcos. Após emocionar o público ao lado da irmã Maria Bethânia em uma turnê histórica, o cantor e compositor baiano confirmou que já está se preparando para novos projetos e que pretende seguir firme na música. "Não quero parar", afirmou o artista em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira, 8.

A turnê, idealizada por Bethânia, marcou o reencontro dos irmãos no palco e encantou plateias por onde passou. “Eu e Bethânia acabamos de fazer essa turnê incrível, que ela propôs e concebeu. Foi uma delícia, coisa linda", comentou Caetano.



Mas, segundo ele, a temporada de shows não marca um ponto final. Pelo contrário. Caetano revelou que está em fase de criação e pretende lançar canções inéditas ainda em 2025. “Quero compor canções para gravar esse ano. Estou pensando, mas não sei o que vai aparecer na minha cabeça”, afirmou.

Além disso, o artista confirmou presença em diversos festivais de música ao longo do ano. Ele adiantou que os shows trarão repertório variado, com músicas que ficaram de fora da turnê anterior, além de sucessos consagrados de sua carreira. “Vou fazer também festivais incríveis com um público variado, com canções que não cantei na última turnê e outras mais conhecidas”, prometeu.

Entre maio e novembro, Caetano se apresenta em grandes festivais pelo país, passando por cidades como Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Petrópolis.

Agenda de Caetano Veloso:

• 17 de maio: Festival Coolritiba — Curitiba (PR)

• 27 de junho: Festival Sensacional — Belo Horizonte (MG)

• 3 de agosto: Festival de Inverno Rio — Rio de Janeiro (RJ)

• 7 de setembro: Coala Festival — São Paulo (SP)

• 2 e 9 de novembro: Rock The Mountain — Petrópolis (RJ)

Veja vídeo publicado nas redes sociais do artista: