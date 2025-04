Funcionário de buffet infantil é preso por pornografia infanto-juvenil

Homem foi preso por pornografia infanto-juvenil - Foto: Reprodução/Polícia Civil

Um funcionário de 32 anos de um buffet infantil foi preso na tarde desta quinta-feira, 9, em São Paulo, por armazenar conteúdo de pornografia infanto-juvenil. Segundo a investigação da Polícia Civil, o suspeito tinha acesso a vasto material pornográfico com crianças e adolescentes.

Policiais do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram mandados de busca e apreensão e capturaram Gabriel Silva Dionizio nesta tarde. Durante o cumprimento dos ofícios, dois celulares e um notebook foram localizados e apreendidos na casa e no local de trabalho do indivíduo.

Nos aparelhos, foi encontrado o material de conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes. O suspeito é investigado por induzir as crianças do buffet.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem foi conduzido à sede da 4ª Delegacia da Divisão de Proteção à Pessoa, unidade especializada do DHPP, para formalização e demais providências da Polícia Judiciária.