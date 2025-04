Ex-árbitro é preso por suspeita de manipular jogos de futebol no Brasil

Polícia civil vai até a casa do ex-árbitro D'Guerro Xavier com mandado de prisão - Foto: Divulgação/Polícia Civil da Paraíba

O ex-árbitro D'Guerro Batista Xavier, de 46 anos, foi preso nesta quarta-feira, 9, em João Pessoa (PB), durante a Operação Jogada Marcada, deflagrada pela Polícia Civil de Goiás para desmantelar um esquema de manipulação de resultados em partidas nacionais e internacionais. A ação teve apoio da Polícia Civil da Paraíba e cumpriu, ao todo, sete mandados de prisão temporária e nove de busca e apreensão em seis estados do país.

D'Guerro foi detido em casa, no bairro Funcionários II, onde também foi cumprido um mandado de busca. De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), de Goiânia, o ex-árbitro integra um grupo chamado "Árbitros da Propina", suspeito de influenciar partidas da Série B do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Angolano, favorecendo apostadores por meio de transações bancárias ilegais com jogadores de clubes nacionais e internacionais.

Mesmo após ter sido afastado do quadro de arbitragem profissional em decorrência da Operação Cartola, em 2018, que investigou fraudes no futebol paraibano, D'Guerro continuava atuando em competições amadoras e mantendo relações com o meio esportivo.

Em entrevista à TV Cabo Branco, o ex-árbitro afirmou desconhecer os motivos da prisão e negou envolvimento nos crimes investigados. A Polícia Civil, por enquanto, não revelou quais partidas foram manipuladas nem os valores exatos movimentados pelo esquema.

D'Guerro será ouvido pelas autoridades e as informações repassadas à equipe da DEIC em Goiás. Ele deve permanecer detido por até cinco dias na Central de Polícia Civil de João Pessoa, prazo legal da prisão temporária, que pode ser prorrogada ou convertida em preventiva, caso surjam novos elementos nas investigações.