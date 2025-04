Bahia conhece seu adversário na 3ª fase da Copa do Brasil nesta quarta

Bahia conhecerá adversário na 3ª fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 9 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Enquanto se prepara para enfrentar o Nacional-URU pela 2ª rodada da Copa Libertadores, o Esporte Clube Bahia também estará atento a outro compromisso importante nesta quarta-feira, 9. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza hoje, em sua sede, o sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, às 14h.

O Tricolor de Aço entra nesta etapa da competição junto com outros clubes que disputam a Libertadores, como Palmeiras, Internacional, Fortaleza, São Paulo, Corinthians e Botafogo. Flamengo (atual campeão da Copa do Brasil), Santos (campeão da Série B), Paysandu (campeão da Copa Verde), CRB (vice da Copa do Nordeste) e Cruzeiro (9º no Brasileiro de 2023) também estreiam na fase.

No sorteio, o Bahia estará no Pote 1, reservado às equipes mais bem colocadas no Ranking Nacional de Clubes da CBF. O adversário sairá do Pote 2, que reúne times com menor pontuação no ranking, como CSA, Ceará, Náutico, CRB, Vila Nova, Paysandu, Retrô, Novorizontino, entre outros. Com isso, o Tricolor poderá reencontrar velhos rivais nordestinos.

As partidas desta terceira fase serão realizadas em jogos de ida e volta, marcados para os dias 30 de abril e 21 de maio.

Potes definidos para o sorteio:

Pote 1: Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Red Bull Bragantino, Vasco, Santos, Cruzeiro e Athletico-PR.

Pote 2: Ceará, Criciúma, CRB, Operário-PR, Botafogo-PB, Brusque, Novorizontino, Paysandu, Náutico, Aparecidense, Retrô, Maringá, Maracanã, Capital-DF, CSA e Vila Nova.