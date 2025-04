Saiba tudo sobre o Nacional, adversário do Bahia na Libertadores

Jogadores do Nacional durante a goleada sobre o Cerro Largo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A estreia fora de casa do Bahia na fase de grupos da Conmebol Libertadores será de casa cheia. O Nacional, do Uruguai, anunciou que a venda dos ingressos para dois setores do estádio Gran Parque Central foram esgotados para o confronto diante do Tricolor, marcado para esta quarta-feira, 9, às 19h, em Montevidéu.

O apoio dos torcedores uruguaios surge em um momento de recomeço na temporada, após a apresentação do novo treinador Pablo Peirano e a goleada sobre o Cerro Largo, no campeonato nacional, que marcou a volta do Nacional ao caminho das vitórias depois de quatro jogos sem vencer.

A sequência negativa, encerrada neste domingo, 6, também contou com a estreia da equipe na fase de grupos da Libertadores. Jogando fora de casa, o Nacional perdeu por 3 a 0 para o Atlético Nacional, da Colômbia, e começou o torneio continental com o pé esquerdo.

A derrota amarga resultou na demissão do treinador Martin Lasarte, que estava no cargo desde a temporada passada. Sob comando do treinador interino, a equipe goleou o Cerro Largo, que será adversário do Vitória na Sul-Americana, por 4 a 0.

Com o triunfo, o Nacional assumiu a sexta colocação no Campeonato Uruguaio, com 16 pontos em dez jogos. O jogo contra o Esquadrão de Aço vai marcar, portanto, a estreia do novo treinador no comando da equipe.

Pablo Peirano, técnico do Nacional | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O elenco do Nacional também conta com nomes conhecidos do futebol brasileiro. Além do atacante Eduardo Vargas, ex-Atlético-MG e do meia Rômulo Otero, ex-Corinthians, o time também conta com o zagueiro Sebástian Coates, que já defendeu o Uruguai nas Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022.

Otero, meio-campista do Nacional | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na atual temporada, o clube disputou 12 partidas, menos da metade dos jogos do Bahia, que entrou em campo 25 vezes até o momento. A equipe uruguaia venceu cinco, empatou quatro e perdeu apenas três confrontos, marcando 23 gols e sofrendo 17 nesse retrospecto.