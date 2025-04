Bahia tem sofrido gols no fim nos últimos cinco jogos; confira

Após ótima atuação, Bahia frustrou a torcida ao empater com o Inter pela estreia na Libertadores - Foto: Ricardo Duarte / SC Internacional

A defesa do Bahia tem enfrentado um desafio recorrente nos últimos compromissos: segurar o resultado até o apito final.

Nos cinco jogos mais recentes, todos contra equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, o Tricolor sofreu gols nos minutos finais, o que impactou diretamente no resultado final. A sequência inclui confrontos contra Vitória, Ceará, Corinthians, Internacional e Santos

Nos jogos contra Corinthians (Brasileirão) e Internacional (Libertadores), o Esquadrão de Aço deixou escapar o triunfo e teve que se contentar com o empate nas ocasiões.

Já contra o Santos, na última rodada do Campenato Brasileiro, a equipe de Rogério Ceni tomou a virada aos 35 do segundo tempo e conseguiu arrancar o empate aos 45, com gol de Luciano Juba.

Partidas em que o Bahia sofreu gols no fim:

Santos 2 x 2 Bahia – Brasileirão (Gol sofrido aos 35’)

Bahia 1 x 1 Internacional – Libertadores (Empate colorado aos 39’)

Bahia 1 x 1 Corinthians – Brasileirão (Gol do Timão aos aos 45’)

Bahia 3 x 2 Ceará – Copa do Nordeste (Gol cearense aos 38’, sem impacto no resultado)

Vitória 1 x 1 Bahia – Campeonato Baiano (Gol sofrido aos 38’ e marcou o tento do título nos acréscimos)