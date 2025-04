Bahia finaliza preparação para enfrentar o Nacional na Libertadores

Caio Alexandre, meio-campista do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia está pronto para enfrentar o Nacional, do Uruguai, pela segunda fase da fase de grupos da Libertadores. Ainda em São Paulo após empatar com o Santos no Brasileirão, o Esquadrão de Aço realizou, no Centro de Treinamentos do Corinthians, a última atividade antes de entrar em campo pela competição continental.

Após um exercício na academia, o elenco tricolor foi dividido em três equipes para um trabalho de posse de bola. Um novo treinamento técnico focado em regras de passes e finalização foi realizado em seguida. Por fim, alguns jogadores aprimoraram cobranças de pênaltis.

Após empatar com o Internacional em casa na estreia da Libertadores, o Bahia busca sua primeira vitória no torneio e precisa pontuar para seguir em busca da classificação. Adversário da vez, o Nacional amargou uma derrota amarga por 3 a 0 para o Atlético Nacional, da Colômbia, na primeira rodada.

O confronto diante do Esquadrão de Aço também vai marcar a estreia do novo técnico da equipe uruguaia. Pablo Peirano, anunciado nesta semana, vai comandar a equipe nesta temporada.