Libertadores: Bahia busca manter invencibilidade e quebrar tabu

Esquadrão enfrenta o Nacional às 19h - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Nesta quarta-feira, 9, logo mais, o Esporte Clube Bahia enfrenta um dos maiores clubes da América do Sul. Às 19h, o Esquadrão entra em campo no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, contra o Nacional, em duelo válido pela 2ª rodada da Copa Libertadores, buscando manter uma invencibilidade histórica em território uruguaio, e encerrar um tabu incômodo fora da fronteira brasileira na ‘Glória Eterna’.

Mas como em uma única partida a equipe comandada por Rogério Ceni pode manter a invencibilidade, e, ao mesmo tempo, quebrar um jejum? Isso acontece porque ao longo de seus 94 anos de história, o Tricolor de Aço jamais perdeu uma partida jogando no Uruguai, mas também nunca venceu.

Nas quatro oportunidades que disputou jogos no país vizinho, o Bahia saiu de campo com empates — 1 x 1 contra o Cerro, em 2018; 0 x 0 contra o Liverpool, no ano seguinte; 1 x 1 frente ao Montevideo City Torque, em 2021 (todos pela Copa Sul-Americana); E o jogo mais recente aconteceu justamente nesta edição da Libertadores, quando na 3ª fase preliminar, empatou por 0 x 0 contra o Boston River. Portanto, precisando vencer para manter o sonho de uma vaga na fase mata-mata da competição mais próximo, o Esquadrão terá que superar o gigante sul-americano fora de casa.

Além disso, a equipe azul, vermelha e branca também enfrentará outro desafio histórico pela frente: conquistar sua primeira vitória fora do Brasil na principal competição sul-americana. Desde sua estreia na Copa Libertadores, no longínquo ano de 1960, há 65 anos, o Bahia já disputou nove jogos como visitante, mas o tabu é tão grande, que a única vez que venceu fora de casa foi contra o Internacional, em Porto Alegre, na primeira rodada da fase de grupos de 1989.

No total, o Tricolor de Aço acumula, até o momento, uma vitória, seis empates e duas derrotas atuando como visitante na história da Copa Libertadores, contando com a edição de 2025. Um episódio curioso dessa trajetória ocorreu em 1964, quando o Tricolor enfrentou o Deportivo Itália, da Venezuela, em duelo eliminatório com os dois jogos disputados no mesmo país.

Fator Ceni?

Com uma invencibilidade a ser mantida, mas dois tabus para serem quebrados, o Bahia tem, ao seu favor, um técnico com histórico positivo na competição. Atuando como treinador, Rogério Ceni jamais perdeu uma partida de Copa Libertadores, somando sua passagem por Flamengo, e agora no Esquadrão. O comandante tricolor já esteve à beira do campo em 13 jogos na ‘Glória Eterna’, com um retrospecto de cinco vitórias e oito empates.

| Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Veja o histórico do treinador:

Bahia 1 x 1 Internacional - Fase de Grupos da Libertadores 2025

Bahia 1 x 0 Boston River - 3ª fase da Libertadores 2025;

Boston River 0 x 0 Bahia - 3ª fase da Libertadores 2025;

Bahia 3 x 0 The Strongest - 2ª fase da Libertadores 2025;

The Strongest 1 x 1 Bahia - 2ª fase da Libertadores 2025;

Flamengo 0 x 0 Vélez Sarsfield - Fase de Grupos da Libertadores 2021;

Flamengo 2 x 2 LDU - Fase de Grupos da Libertadores 2021;

Unión La Calera 2 x 2 Flamengo - Fase de Grupos da Libertadores 2021;

LDU 2 x 3 Flamengo - Fase de Grupos da Libertadores 2021;

Flamengo 4 x 1 Unión La Calera - Fase de Grupos da Libertadores 2021;

Vélez Sarsfield 2 x 3 Flamengo - Fase de Grupos da Libertadores 2021;

Flamengo 1 x 1 Racing - Oitavas de final da Libertadores de 2020;

Racing 1 x 1 Flamengo - Oitavas de final da Libertadores de 2020.

Na última quinta-feira, 2, após o empate contra o Internacional na estreia da competição, o técnico Rogério Ceni projetou que a classificação para as fases decisivas da Libertadores passam pelos jogos fora de casa: