Presença de técnicos brasileiros na Libertadores despenca em 2025

Rogério Ceni é um dos 3 técnicos brasileiros na Libertadores 2025 - Foto: Reprodução

A presença de treinadores brasileiros na Copa Libertadores 2025 atingiu seu nível mais baixo em mais de duas décadas. Apenas três comandantes nascidos no Brasil estão à frente de equipes na fase de grupos da principal competição sul-americana — e todos treinam clubes do próprio país. É o menor número de representantes brasileiros no século, segundo levantamento do Bolavip Brasil.

Entre eles, Rogério Ceni, técnico do Bahia, se destaca não apenas pela participação, mas também por um retrospecto invicto no torneio. Comandando o Tricolor de Aço e anteriormente o Flamengo, Ceni soma 13 partidas na “Glória Eterna” sem uma única derrota. São cinco vitórias e oito empates no total. No comando do Bahia em 2025, ele já superou o The Strongest e o Boston River nas fases preliminares, além de empatar na estreia da fase de grupos contra o Internacional.

Veja o histórico do treinador:

Bahia 1 x 1 Internacional – Fase de Grupos

Bahia 1 x 0 Boston River – 3ª fase

Boston River 0 x 0 Bahia – 3ª fase

Bahia 3 x 0 The Strongest – 2ª fase

The Strongest 1 x 1 Bahia – 2ª fase

Flamengo 0 x 0 Vélez Sarsfield

Flamengo 2 x 2 LDU

Unión La Calera 2 x 2 Flamengo

LDU 2 x 3 Flamengo

Flamengo 4 x 1 Unión La Calera

Vélez Sarsfield 2 x 3 Flamengo

Flamengo 1 x 1 Racing – Oitavas de 2020

Racing 1 x 1 Flamengo – Oitavas de 2020

Mesmo com esse desempenho consistente, Ceni é uma exceção em meio à crise de prestígio dos treinadores brasileiros no continente. Ele aparece ao lado de Filipe Luís, no Flamengo, e Roger Machado, no Internacional, como os únicos representantes do país à beira do campo na edição atual da Libertadores.

A disparidade é evidente quando comparada com a Argentina, que tem 16 técnicos na competição — incluindo Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza) e Luis Zubeldía (São Paulo), ambos liderando times brasileiros.

Enquanto o Brasil não tem um técnico sequer comandando clubes estrangeiros nesta edição, a Argentina soma treinadores em múltiplas frentes e países. O último brasileiro a treinar um time fora do país na Libertadores foi Paulo Autuori, com o Sporting Cristal (PER), em 2023.

Já na Copa Sul-Americana, os brasileiros são mais numerosos: Tiago Nunes, no Universidad Católica (CHI), e Jadson Viera, no Boston River (URU), estão entre os seis representantes do país. Ainda assim, o número total de técnicos brasileiros nas competições da Conmebol (Libertadores e Sul-Americana) é menor do que o de clubes nacionais envolvidos: 9 técnicos para 14 equipes.

O cenário reforça uma dura realidade: para cada treinador brasileiro em torneios continentais, existem três argentinos, muitos deles comandando equipes de fora da Argentina — sinal de maior valorização no mercado técnico sul-americano.