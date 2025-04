Homem é preso acusado de tentar fazer sexo com cachorro

Homem foi preso acusado de abusar de cachorro - Foto: Freepik

Um homem, de 74 anos, foi preso acusado de tentar abusar sexualmente um cachorro. Ele foi preso arrastando um cachorro de rua para tentar cometer o crime.

De acordo com informações da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, o caso foi registrado por câmeras de segurança em Janduís (RN) e mobilizou moradores da região.

O site Metrópoles informou que, nesta terça-feira, 8, policiais civis da 72ª Delegacia de Polícia (DP) de Campo Grande anunciaram a prisão preventiva expedido pela Justiça contra o idoso.

As imagens de câmeras de segurança mostraram o homem arrastando o animal pelas ruas. A polícia informou que ele teve a intenção de cometer atos libidinosos com o cachorro.

“Diligências foram realizadas pelas equipes, que localizaram e prenderam o suspeito na cidade de Janduís”, anunciou a PCRN.

Homem foi preso após acusação

A polícia informou que o homem foi levado para a delegacia e constatado que ele já tinha condenações anteriores. A informação é de que os outros processos foram por condutas semelhantes.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional de Caraúbas (RN) e permanecerá à disposição da Justiça.