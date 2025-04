Policial pode ser presa por postar vídeo lavando viatura; assista

Mayara Kelly tem mais de 43 mil seguidores no Instagram - Foto: Reprodução Instagram

A policial militar do estado do Ceará Mayara Kelly, com 43 mil seguidores, foi advertida após publicar vídeos lavando uma viatura e ensinando técnicas de torniquete em suas redes sociais. A corporação a acusa de autopromoção com farda, o que é considerado uma violação ao Código Disciplinar Militar.

"Algumas pessoas acham que a mulher na polícia só trabalha no administrativo. Mal sabem eles que exercemos inúmeras funções que até uns anos atrás poderiam ser consideradas apenas coisas para homem", disse a policial.



A defesa de Mayara, Francisco Sabino, da Associação das Praças Militares do Estado do Ceará (Aspra), argumenta que os vídeos são educativos e não têm caráter de autopromoção. Eles planejam recorrer da decisão, alegando que não houve violação disciplinar.

Em nova postagem, Mayara agradeceu pelo apoio que vem recebendo | Foto: Reprodução Instagram

Mayara pode ser detida caso não cumpra a advertência. A decisão da Polícia Militar gerou debates sobre a liberdade de expressão e a conduta de policiais em redes sociais.

No vídeo, postado no dia 22 de abril de 2023, a policial declara: "Algumas pessoas acham que a mulher na polícia só trabalha no administrativo. Mal sabem eles que exercemos inúmeras funções que até uns anos atrás poderiam ser consideradas apenas coisas para homem”.

Veja vídeos: