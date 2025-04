Policial penal coloca explosivo em carro de ex-namorada para matá-la

O artefato explosivo estava sob o veículo - Foto: Reprodução

Um policial penal foi preso, na manhã desta terça-feira, 8, no Centro de João Pessoa (PB), suspeito de tentar matar a ex-namorada com uma bomba caseira. A tentativa de feminicídio aconteceu no Maranhão em 11 de janeiro deste ano.

Na ocasião, ao chegar em casa, a vítima percebeu um volume estranho e conseguiu identificar que se tratava de um tipo de um artefato explosivo sob o veículo. O homem fugiu do estado logo após o crime.

A Polícia Militar do Maranhão foi acionada, e o explosivo foi detonado de forma controlada, sem deixar feridos. O caso é investigado pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco).

De acordo com o delegado Rafael Bianchi, a bomba foi construída de forma artesanal pelo próprio policial penal. Ele não aceitava o término da relação que, para a polícia, caracteriza uma tentativa de feminicídio.

A Justiça do Maranhão expediu um mandado de prisão temporária contra o suspeito. A investigação apontou que ele havia se escondido na capital da Paraíba.

Em 10 dias, a Draco conseguiu localizá-lo com o avaçar das investigações. Ele ainda dormia no momento da abordagem e não havia nenhuma arma com ele.

O homem passará por audiência de custódia e deverá ser reconduzido ao Maranhão, onde responderá pelas acusações.