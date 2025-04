Caso Vitória: polícia prorroga prisão de Maicol e investiga outra pessoa

A Polícia Civil indicou a coautoria de “outros elementos“ no assassinato da jovem - Foto: Reprodução | Redes sociais

A polícia decidiu prorrogar por mais 30 dias a prisão temporária do principal suspeito pela morte da jovem Vitória Regina Sousa. Maicol Antonio Sales dos Santos foi preso após a investigação aponta-lo como autor do assassinato da adolescente de 17 anos, em Cajamar (SP).

A Polícia Civil investiga uma outra pessoa que teria ajudado o suspeito. Cícero é funcionário de uma empresa de produtos de limpeza e auxiliou o suspeito na ocultação dos vestígios do assassinato de Vitória. Cícero, que é amigo de Maicol nas redes sociais, chegou a ser levado à delegacia após uma briga com um terceiro envolvido, mas acabou liberado.

A ligação entre os dois acendeu o alerta dos investigadores, especialmente após descobrirem que Maicol pesquisou em seu celular como limpar cenas de crime. Ao sair da delegacia, Cícero relatou ter perdido o emprego e disse estar sendo tratado como suspeito. Apesar das suspeitas, ele ainda não foi formalmente indiciado.

Maicol foi indiciado por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Ele admitiu ter atraído a jovem para seu carro oferecendo carona e, depois de uma discussão, matado-a com golpes de faca.

De acordo com a versão apresentada por Maicol à polícia, a vítima teria reagido com tapas e arranhões antes de ser atingida. O indiciado afirmou que a adolescente morreu rapidamente e não chegou a gritar. No entanto, o laudo do Instituto Médico Legal aponta três perfurações no corpo de Vitória, enquanto Maicol disse ter desferido apenas dois golpes.