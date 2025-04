Grave acidente com ônibus deixa 10 mortos e dezenas de feridos

Motorista teria perdido o controle do veículo - Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um ônibus com 50 passageiros tombou, na manhã desta terça-feira, 8, na MG-223, entre Araguari e Tupaciguara, Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar Rodoviária 10 pessoas morreram e 36 pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira, 8, por volta das 3h40.

Segundo a PMRv, o ônibus saiu de Anápolis (GO) e seguia para São Paulo (SP). O motorista teria perdido o controle do veículo no trecho conhecido como "Trevo do Queixinho" , quando o veículo capotou e tombou.

De acordo com o g1, o resgate no local são feitos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e bombeiros de Araguari, Tupaciguara e Uberlândia.

Feridos

Pelo menos 17 passageiros foram encaminhados para a UPA de Araguari, de acordo com a secretária municipal de Saúde, Thereza Griep. Desses, 13 ainda estão na UPA e os outros quatro foram transferidos para hospitais da região.

O Samu confirmou que cinco sobreviventes também foram levados em estado grave para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), dentre eles está uma gestante.