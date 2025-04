SUS fará reconstrução dentária em vítimas de violência doméstica

Mais de 4 milhões de restaurações dentárias gerais ocorreram no SUS em 2024 - Foto: Banco de Imagens do HRAC / USP Imagens

O Sistema Único de Saúde (SUS) incluiu o Programa de Reconstrução Dentária para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica para realizar procedimentos odontológicos para o público feminino que passou por crimes de agressão.

O projeto de lei (PL 4.440/2024) foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na quarta-feira, 3, e oferecerá implantes, próteses e restaurações em casos de violência.

Segundo o Governo Federal do Brasil, mais de 4 milhões de restaurações dentárias gerais ocorreram no SUS em 2024. A entidade ainda alega que, em 2025, R$ 4,9 bilhões serão investidos pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 37,5% das mulheres sofreram algum tipo de violência em 2024. O levantamento também alerta que 778 mil vítimas foram ameaçadas por agressores no mesmo ano. No ano passado, 64% dos feminicídios ocorreram no ambiente doméstico e 258 mil mulheres sofreram lesões corporais dolosas dentro de casa.

Como utilizar o programa?

Quem precisar utilizar o Programa de Reconstrução Dentária para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, terá que ter documentos que atestem o crime sofrido. O governo federal também define os critérios de acesso à iniciativa.

Como denunciar caso de violência doméstica

É possível denunciar casos de violência através do telefone 190 e registrar na Central de Atendimento à Mulher no número 180. O serviço é um canal criado pela Secretaria Nacional de Políticas para as mulheres, que presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência.

O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, bem como reclamações, sugestões ou elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima e está disponível 24h por dia, todos os dias. A ligação gratuita.