Atriz de 21 anos descobre trombose na perna ao gravar vídeo

- Foto: Reprodução redes sociais

A atriz e influenciadora digital Sarah Femina, de 21 anos, foi diagnosticada com trombose venosa profunda na perna esquerda em dezembro do ano passado. A jovem, que mora em Araras (SP), descobriu a doença enquanto gravava um vídeo para as redes sociais.

Durante a gravação de uma publicidade em frente à sua nova casa, Sarah começou a sentir uma dor intensa ao subir na calçada para mudar o ângulo da filmagem. O momento foi registrado em vídeo e posteriormente divulgado por ela no TikTok. Nas imagens, é possível ver a reação de surpresa e desconforto, seguida por dificuldades para andar.

Em outro vídeo, já em um leito hospitalar, a influenciadora relata como foi o diagnóstico e descreve a dor como “uma das piores” que já sentiu. Ela também compartilhou imagens da perna roxa, um dos sinais característicos da trombose.

A trombose venosa profunda ocorre quando se forma um coágulo sanguíneo em uma veia profunda, geralmente nas pernas, e pode causar complicações graves se não for tratada a tempo.