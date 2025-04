Avião de pequeno porte com três pessoas a bordo cai e atinge carro

O acidente ocorreu em um cruzamento movimentado de duas rodovias interestaduais - Foto: Reprodução | X

Um avião com três pessoas a bordo caiu em cima de um carro na manhã desta sexta-feira, 18, na Boca Ratón, na Flórida. Segundo a TV norte-americana CBS, o estado de saúde delas ainda não foi informado.

O acidente ocorreu em um cruzamento movimentado de duas rodovias interestaduais, perto do Aeroporto de Boca Raton, a cerca de 80 km ao norte de Miami.

Segundo o TMZ, o avião empurrou o carro para os trilhos do trem forçando a colisão. As autoridades afirmam que o motorista do carro parece ter escapado dos destroços, porém o estado de saúde é desconhecido.

Imagens do local mostram destroços espalhados por uma estrada movimentada, com carros passando enquanto o fogo queima e a fumaça sobe no ar.