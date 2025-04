Com prêmio de R$ 1,8 milhão, resultado da Lotofácil é divulgado

O próximo concurso será nesta terça, 15, com prêmio estimado de R$ 1,8 milhão - Foto: Reprodução

As 15 dezenas sorteadas nesta segunda, 15, no concurso 3368 da Lotofácil tiveram três ganhadores, cada uma das apostas ganhou um prêmio de R$524.783,62. Os números sorteados foram 01-02-04-05-07-09-10-13-14-16-19-21-22-23-25

Os bilhetes, todos feitos por canal eletrônico, são de Brasília (DF), Florianópolis (SC) e Osasco (SP).

331 apostas com 14 acertos. Cada uma recebe um prêmio de R$1.424,71.

10.817 jogos vencedores acertaram 13 números e levaram R$30.

122.233 apostas com 12 acertos faturam R$12.

615.846 apostas fizeram 11 dezenas e ganharam R$6.

Como participar do próximo sorteio?

Como jogar

A aposta mínima, de 15 números, custa R$3,00. O horário limite para receber as apostas é até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. É realizar a aposta até às 19h do dia do sorteio. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas e em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta agora custa R$ 3, enquanto a mais cara chega a mais de R$46,5 mil. Também é possível usar a "Surpresinha" para deixar o sistema escolher os números por você.

Onde apostar?

Neste link você encontra pontos de atendimento mais próximos de você. Ou, se preferir comodidade, aqui você aposta de forma online

Probabilidade de ganhar

A chance de ganhar o prêmio máximo da Lotofácil varia de acordo com a quantidade de dezenas jogadas. Aqui estão as probabilidades:Aposta Mínima (15 dezenas): 1 em 3.268.760

16 dezenas: 1 em 204.297 (valor da aposta: R$ 48)

17 dezenas: 1 em 24.035 (valor da aposta: R$ 408)

18 dezenas: 1 em 4.005 (valor da aposta: R$ 2.448)

19 dezenas: 1 em 843 (valor da aposta: R$ 15.000)

20 dezenas: 1 em 211 (valor da aposta: R$ 60.000)

A Lotofácil também oferece prêmios para quem acertar 14, 13, 12 e 11 pontos. Com a aposta mínima, as chances de ganhar pelo menos o prêmio de R$ 5 são de 1 em 11.