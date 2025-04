Mulher é atacada com ácido pelo ex-namorado em Salvador

- Foto: Redes sociais

Uma mulher identificada como Tamara Rafaele Nascimento, de 41, sofreu queimaduras em diversas partes do corpo após ser atacada com ácido nesta terça-feira, 15, no bairro do Uruguai, em Salvador. O ex-companheiro dela é o principal suspeito do crime.

Tamara foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde está internada.

De acordo com familiares da vítima, Tamara e o suspeito se relacionaram por três anos e o namoro terminou há cerca de um mês. Desde então, ele estaria perseguindo a mulher.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito já foi identificado como Jeferson Mendes da Silva, e diligências estão em andamento para localizá-lo. O caso é investigado como tentativa de feminicídio.