Transporte coletivo é suspenso em cinco bairros de Salvador

SEMOB impediu circulação de ônibus em bairros por questões de segurança - Foto: Bruno Concha/Secom PMS

Em virtude da frequente troca de tiros e intensificação da violência e tensão nos últimos dias, cinco bairros de Salvador tiveram o serviço de transporte público suspenso, na manhã desta terça-feira, 15, pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), por questões de segurança.

De acordo com a secretaria, os bairros que foram afetados são Engomadeira, Tancredo Neves, Vila Verde, Barro Duro e a localidade do Iraque, em Águas Claras. A Engomadeira enfrenta um cenário de protesto por parte dos moradores após a morte da jovem Ana Luiza dos Santos, vítima de bala perdida.

A estudante de estética foi morta no domingo, 13, enquanto voltava do mercado e foi baleada durante troca de tiros entre agentes da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e suspeitos no bairro da Engomadeira, em Salvador.

Em Tancredo Neves a motivação é a recente troca de tiros entre policiais e suspeitos no final de linha do bairro, já em Vila Verde, a tensão é entre organizações criminosas que disputam o varejo de drogas na região.

No Barro Duro e em Águas Claras, a Semob orientou que os ônibus não entrem nas localidades como forma preventiva, por conta do histórico recente de confrontos e ameaças à integridade dos rodoviários e passageiros.

A Polícia Militar intensificou a atuação nas regiões com rondas e abordagens diurnas por tempo indeterminado.