Correios tentam leiloar prédio em Salvador e preço cai R$ 100 milhões

Prédio da antiga sede dos Correios está abandonado desde 2018. - Foto: Reprodução

Os Correios anunciaram que vão colocar em leilão o prédio da antiga sede da estatal em Salvador, que ficava localizada em uma área nobre no bairro da Pituba. De acordo com os Correios, a licitação será pela maior oferta de preço, sendo o valor mínimo R$ 145 milhões, R$ 103 milhões a menos do preço original. O pregão está marcado para o dia 12 de maio.

Abandonado em 2018, desde 2019 os Correios tentam vender o imóvel. O primeiro valor mínimo foi fixado em R$ 248 milhões. Já em 2020, o valor da venda do imóvel diminuiu para R$ 211,5 milhões. Em 2021 e 2022, o prédio foi colocado novamente no leilão, mas não foi arrematado.

Levando em consideração o primeiro e o último valor, o imóvel teve uma desvalorização de aproximadamente 40% no período de seis anos.

Segundo a empresa, o imóvel tem aproximadamente 35 mil m², com localização privilegiada. A área possui um edifício com 17 pavimentos, 7 elevadores e construções térreas. Considerando todo o terreno, o imóvel tem potencial construtivo estimado de até 105 mil m².

A disputa será de forma online e os interessados devem se cadastrar no site Licitações-e. Pessoas físicas e jurídicas de todo o país podem enviar propostas de forma eletrônica.