Feriadão: travessias terão esquema especial na Semana Santa e Tiradentes

Confira horários das travessias Salvador-Mar Grande e Salvador-Morro de São Paulo - Foto: Uendel Galter

As travessias Salvador-Mar Grande e Salvador-Morro de São Paulo vão operar com esquema especial durante o período da Semana Santa e do feriado de Tiradentes, para atender ao aumento da demanda de passageiros. De cordo com a Astramab (Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia), é esperado um fluxo intenso de saída da capital para a Ilha de Itaparica a partir da manhã de quinta-feira, 17.

A Travessia Salvador-Mar Grande contará com uma frota de 10 embarcações em tráfego, das 5h às 19h30, com saídas regulares de meia em meia hora nos dois sentidos. Caso haja necessidade, o intervalo entre as saídas poderá ser reduzido para 15 minutos. A operação especial segue até terça-feira, 22 de abril.

Horários:

De Salvador para Mar Grande:

06h30, 07h, 07h30, 08h, 08h30, 09h, 09h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h e 19h30..

De Mar Grande para Salvador:

05h, 05h30, 06h, 06h30, 07h, 07h30, 08h, 08h30, 09h, 09h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 e 18h.

Tarifas:

Salvador → Mar Grande:

Segunda a sábado: R$ 10,50

Domingos e feriados: R$ 13,50

Mar Grande → Salvador:

Segunda a sábado: R$ 8,60

Domingos e feriados: R$ 11,60



Morro de São Paulo:

A passagem custa R$ 151,81 no sentido Salvador-Morro de São Paulo.. No sentido contrário, o valor é R$ 138,71

Horários: Saídas de Salvador: 8h30, 9h, 10h30 e 14h30

Saídas do Morro de São Paulo:11h30, 12h30, 14h e 15h

Passeio de escuna: Durante o feriado, o tradicional passeio de escuna pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos tem previsão de registrar grande movimento de embarque no Terminal Náuitico da Bahia, com saídas a partir das 8h e retorno às 17h. O tour inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. A tarifa é de R$ 100 por pessoa, com bilhetes disponíveis nos guichês do Terminal Náutico.