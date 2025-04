Preço do quiabo dispara às vésperas da Sexta da Paixão

Principal ingrediente do caruru, procura pelo insumo era grande, na tarde de ontem, na Feira de São Joaquim - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Com a proximidade da Semana Santa, muita gente está correndo para comprar os ingredientes do tradicional caruru. Na Feira de São Joaquim, em Salvador, na tarde de ontem, em plena segunda-feira, consumidores passavam de barraca em barraca em busca de preços mais em conta. No entanto, a reclamação que mais se ouvia era quanto aos preços pouco atraentes, e a subida repentina de alguns itens.

“Semana passada eu vim (na feira), e estava a R$ 8 (o quiabo. Eu sei que é período de festa, Semana Santa, e tudo aumenta, mas poderia ser um pouquinho mais barato, poderia chegar a R$ 12 reais o cento, mas está R$ 15, R$ 20. Um pouco salgado”, contou o auxiliar de produção, Júnior Catita.

Com a disparada do preço, o quiabo é o principal vilão, tanto para consumidores como para feirantes, que percebem dia após dia o aumento de um insumo indispensável na mesa dos baianos nesta época. Para se ter uma ideia, há 15 dias, a saca de quiabo (com 25 Kg) custava R$ 90; na última quarta-feira chegou a R$ 120 e, ontem, o comerciante Daniel Vale pagou R$ 180.

“Daqui para quinta-feira, a saca de quiabo custará R$ 200. O cento do quiabo está R$ 15; 100 quiabos estava a R$ 10 há 15 dias. E a tendência é aumentar, daqui para sexta-feira. A gente já ganha pouco, se tentar segurar o preço, não dá”, afirmou.

Presente geralmente em mais de um prato na Semana Santa, o preço do camarão tem agradado os consumidores. A cozinheira Soêmia Santos já vinha acompanhando o valor do marisco há um tempo, e garante que não houve aumento. Entretanto, ela reclama que o preço do peixe encareceu, e a solução é pesquisar.

“O peixe ficou um pouco salgado. A gente vai ter que bater perna, tentar pagar à vista para ver se acha desconto, dar aquela choradinha para ver se cola”, contou Soêmia.

Até amanhã, em esquema especial, o Mercado Popular de Água de Meninos (Mercado do Peixe), no Largo de Água de Meninos, no Comércio, funcionará das 4h às 19h. Na quinta-feira, começa o chamado “Viradão”, com 33 horas ininterruptas de atendimento, das 4h de quinta-feira, até às 13h da Sexta-Feira da Paixão.

A iniciativa, em sua segunda edição, é da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), gestora do espaço, em parceria com outros órgãos municipais, como a Secretaria de Manutenção e a Limpurb, para garantir condições adequadas, já que o equipamento seguirá sem pausa no período.

*Sob a supervisão do editor Fábio Bittencourt