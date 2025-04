Bala perdida: jovem de 23 anos morre a caminho do trabalho em Salvador

Crime aconteceu na sexta-feira, 11 - Foto: Reprodução/TV Bahia

Mais um jovem perdeu a vida vítima de bala perdida em Salvador. Ítalo Carlos de Oliveira de Almeida, de 23 anos, foi atingido a caminho do trabalho durante uma ação policial no bairro de Fazenda Coutos, no subúrbio da capital baiana. O caso ocorreu na sexta-feira, 11, na região conhecida como Via Bronze.



De acordo com testemunhas, os policiais miravam um homem suspeito de roubo de celulares, que também foi atingido. Tanto ele quanto Ítalo, foram socorridos e levados para uma unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos. O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH).

A mãe de Ítalo, Joyce Oliveira, afirmou em entrevista à TV Bahia que o jovem não tinha envolvimento com a criminalidade e estava feliz por ter conseguido um emprego em uma empresa de carga e descarga.



"Ele dizia: 'Minha mãe, não vou ser doutor, vou ser chofer. Me perdoe, mas mesmo assim vou continuar te dando orgulho'. Tiraram meu filho de mim. Apagaram a estrela do meu filho, acabaram com minha família, tiraram um pedacinho de mim".

Procuradas, as polícias Militar e Civil não se pronunciaram sobre o caso até o fechamento desta matéria.



Caso Ana Luiza

Na tarde deste domingo, 13, outra jovem teve sua vida interrompida após ser atingida por bala perdida em Salvador. A vítima foi Ana Luiza dos Santos Silva, de 19 anos, moradora do bairro da Engomadeira. Ela morreu, após ser atingida durante uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos. Com este caso, o número de vítimas mulheres chegou a nove em 2025.