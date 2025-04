Corpo de homem é encontrado em apartamento no bairro da Saúde

DPT, realizou levantamento cadavérico - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

O corpo de um homem foi encontrado em um apartamento localizado no bairro da Saúde na tarde da última terça-feira, 15. Segundo a Polícia Civil, o corpo foi identificado pela perícia como Djalma Santos Júnior, de 33 anos.

A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada e enviou uma guarnição da 2ªCIPM para uma ocorrência de localização de cadáver, e no local encontraram o corpo do homem caído no chão já sem sinais vitais e em estágio avançado de decomposição.

Em seguida, o serviço de atendimento médico foi acionado por populares.

De acordo com a PC, a causa da morte ainda não foi identificada, mas buscam esclarecer o ocorrido a partir dos laudos do DPT. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial/Barris.