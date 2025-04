Ferry, Rodoviária e Lanchinhas: veja esquema especial para feriadão

Confira esquema de transporte no feriadão da Semana Santa e Tiradentes - Foto: Divulgação

O sistema de transporte contará com uma operação especial durante o feriado prolongado da Páscoa na Bahia. Tanto o serviço rodoviário quanto o hidroviário receberão reforço ao longo desta semana.



Rodoviária

| Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

De acordo com a Agerba (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia), a Rodoviária de Salvador se prepara para receber um alto fluxo de passageiros na Semana Santa. A partir deste domingo, 13, o terminal contará com 600 horários extras. A expectativa é que cerca de 94 mil pessoas passem pelo terminal entre os dias 13 e 21 de abril.

A recomendação é que os passageiros comprem as passagens com antecedência e confiram toda a documentação necessária antes de embarcar.

Movimentação prevista:

- 13 de abril (domingo): 7.000 passageiros

- 14 de abril (segunda-feira): 9.000 passageiros

- 15 de abril (terça-feira): 9.000 passageiros

- 16 de abril (quarta-feira): 13.000 passageiros

- 17 de abril (quinta-feira): 21.000 passageiros

- 18 de abril (sexta-feira): 13.000 passageiros

- 19 de abril (sábado): 10.000 passageiros

- 20 de abril (domingo): 6.000 passageiros

- 21 de abril (segunda-feira): 6.500 passageiros

Ferry-boat

| Foto: Tiago Caldas | AG. A TARDE

O sistema ferry-boat funcionará em esquema especial durante os dias 17 e 22 de abril. Segundo a Internacional Travessias Salvador (ITS), a expectativa é de um fluxo superior a 100 mil passageiros e mais de 15 mil veículos, representando um aumento de aproximadamente 5% em relação ao mesmo período do ano passado.

A empresa vai operar com horários extras de travessias, de acordo com a demanda e a disponibilidade das embarcações. Haverá funcionamento 24 horas de quinta-feira (17) para sexta-feira (18), no Terminal São Joaquim, e de segunda (21) para terça-feira (22), no Terminal Bom Despacho.

Seis embarcações estarão disponíveis: Anna Nery, Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares. O ferry Maria Bethânia encontra-se em procedimento obrigatório de docagem.

Para o serviço de Hora Marcada, 320 vagas extras foram disponibilizadas e já estão à venda pelo portal www.internacionaltravessias.com.br. O usuário também pode agendar a travessia de veículos de passeio pelo SAC Digital e no endereço www.sacdigital.ba.gov.br.

Travessia Salvador-Mar Grande

Travessia foi liberada pela Capitania dos Portos às 7h | Foto: Uendel Galter

As travessias Salvador-Mar Grande e Salvador-Morro de São Paulo vão operar com esquema especial durante o período da Semana Santa e do feriado de Tiradentes, para atender ao aumento da demanda de passageiros. De cordo com a Astramab (Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia), é esperado um fluxo intenso de saída da capital para a Ilha de Itaparica a partir da manhã de quinta-feira, 17.

A Travessia Salvador-Mar Grande contará com uma frota de 10 embarcações em tráfego, das 5h às 19h30, com saídas regulares de meia em meia hora nos dois sentidos. Caso haja necessidade, o intervalo entre as saídas poderá ser reduzido para 15 minutos. A operação especial segue até terça-feira, 22 de abril.

Tarifas:

Salvador → Mar Grande:

Segunda a sábado: R$ 10,50

Domingos e feriados: R$ 13,50

Mar Grande → Salvador:

Segunda a sábado: R$ 8,60

Domingos e feriados: R$ 11,60

Morro de São Paulo:

A passagem custa R$ 151,81 no sentido Salvador-Morro de São Paulo.. No sentido contrário, o valor é R$ 138,71.

Horários: Saídas de Salvador: 8h30, 9h, 10h30 e 14h30

Saídas do Morro de São Paulo:11h30, 12h30, 14h e 15h

Passeio de escuna: Durante o feriado, o tradicional passeio de escuna pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos tem previsão de registrar grande movimento de embarque no Terminal Náuitico da Bahia, com saídas a partir das 8h e retorno às 17h. O tour inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. A tarifa é de R$ 100 por pessoa, com bilhetes disponíveis nos guichês do Terminal Náutico.

Rodovias

| Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia vai começar as ações nas rodovias a partir da 0h da próxima quinta-feira, 17, a Operação Semana Santa 2025. A ação se estenderá até as 23h59 da segunda-feira, 21, com foco principal na segurança viária e na mobilidade das rodovias federais que cortam o estado. O objetivo central é preservar vidas e reduzir o número de acidentes de trânsito durante o feriado prolongado.

Durante a Operação Semana Santa, haverá intensificação da fiscalização em pontos críticos e de maior incidência de acidentes, com foco em condutas de risco como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, direção sob efeito de álcool e o não uso de dispositivos de segurança (cinto e cadeirinha).

Também serão realizadas ações educativas em terminais rodoviários, faixas de pedestres e pontos estratégicos das rodovias federais. As abordagens incluirão orientações sobre o uso correto do cinto de segurança, a necessidade de manutenção preventiva dos veículos, os perigos da combinação álcool e direção, e as graves consequências de infrações comuns.