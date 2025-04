Jovem é morto com golpes de facão dentro de barbearia na Bahia

Luciano da Guerra Araújo, de 21 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um crime chocante abalou a cidade de Xique-Xique, no oeste da Bahia, na tarde da última sexta-feira, 11. Luciano da Guerra Araújo, de 21 anos, foi morto a golpes de facão dentro de uma barbearia, onde havia ido apenas para cortar o cabelo. O principal suspeito do homicídio é o próprio dono do estabelecimento, que fugiu logo após o ataque.

De acordo com informações da Tv Oeste, testemunhas relataram que a vítima chegou ao local por volta das 13h, como um cliente comum. Em questão de minutos, o clima tranquilo foi interrompido pela ação repentina do barbeiro, que deixou o salão e retornou armado com um facão. Sem chance de defesa, Luciano foi atingido por diversos golpes. Após o crime, o autor deixou a cena e desapareceu.

A caçada ao suspeito durou dois dias. Ele foi localizado no domingo, 13, escondido na casa da mãe, no povoado de Nova Iguira, situado a aproximadamente seis quilômetros do centro de Xique-Xique. A prisão foi efetuada por equipes da Polícia Civil, que já investigavam o paradeiro do homem desde o dia do homicídio.

De acordo com informações preliminares levantadas pela delegacia do município, o assassinato pode ter sido motivado por desentendimentos anteriores entre o agressor e a vítima. A polícia ainda apura o histórico da relação entre os dois e se havia ameaças ou conflitos anteriores que pudessem ter levado à execução do crime. O caso segue sob investigação.