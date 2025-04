Mulher é brutalmente assassinada com blocos de cerâmica na Bahia

Vítima foi assassinada na frente do filho de 4 anos - Foto: Reprodução / G1

Uma mulher de 26 anos foi brutalmente assassinada dentro da própria residência, no município de Santana, no oeste baiano, na tarde deste domingo, 13. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que está foragido.

Iane de Jesus Branco foi morta com golpes de blocos de cerâmica. O crime ocorreu na presença do filho do casal, uma criança de apenas quatro anos. De acordo com relatos de testemunhas, os dois estavam consumindo bebida alcoólica desde o dia anterior ao crime, na área externa da casa.

A Polícia Militar foi chamada e, ao chegar no local, encontrou Iane já sem vida, com marcas de agressão no rosto. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia no imóvel e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Bom Jesus da Lapa.

O sepultamento aconteceu no mesmo dia, por volta das 20h, no Cemitério Bosque do Silêncio, em Santana. A motivação do crime ainda é desconhecida, e a Polícia Civil investiga o caso enquanto o suspeito segue sendo procurado.