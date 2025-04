Homem é morto a tiros em frente à casa da mãe no interior da Bahia

Crime via ser investigado pela Delegacia Territorial de Jacobina - Foto: Ilustrativa | Ascom-PCBA

Um homem, identificado como Arthur Vilas Boas Maciel, de 27 anos, foi morto após ser atingido por disparos de arma de fogo na cidade de Jacobina, no centro-norte da Bahia, na noite de domingo, 13.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia Territorial de Jacobina está à frente do homicídio que aconteceu no bairro Vila Feliz, por dois homens ainda não identificados que estavam em uma motocicleta.

Ainda segundo a polícia, testemunhas disseram que a vítima estava na casa da mãe quando os suspeitos o chamaram. Ao sair da residência, ele foi baleado. As guias para remoção e perícia foram expedidas e oitivas e diligências estão em andamento para esclarecer o caso.