Morre em Salvador, aos 80 anos, delegado José Magalhães

Delegado Magalhães atuou na 7ª Delegacia do Rio Vermelho, Região Metropolitana, entre outras unidades - Foto: Reprodução

Morreu no inicio da noite deste domingo, 13, aos 80 anos, o delegado aposentado da Polícia Civil, José Magalhães.

Magalhães que atuou por muito tempo na 7ª Delegacia, no Rio Vermelho, morreu em casa, no bairro do Itaigara, em Salvador.

Magalhães convivia com o diabetes, além de outros problemas de saúde.

O delegado, que atuou também na Região Metropolitana de Salvador, chegou a ser eleito deputado estadual, na década de 90.

Magalhães, que estava aposentado há mais de 10 anos, deixa a esposa e dois filhos.

O enterro vai ser nesta segunda feira, às 14h, no cemitério Jardim da Saudade.