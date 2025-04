Neymar estreia no Brasileirão em partida contra o Fluminense

Neymar se recuperou de uma lesão e estreou no Brasileirão - Foto: Divulgação | Santos

O atacante Neymar retornou aos gramados na noite deste domingo, 13, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro defendendo o Santos diante do Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Ele não disputava o Brasileirão há 12 anos.

Esse ano ele entrou não entra em campo desde as quartas de final do Campeonato Paulista por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Na última semana, o craque voltou a treinar normalmente com a equipe santista.

Antes de entrar em campo, o craque recebeu o carinho da torcida no Maracanã. E não só do setor visitante do Maracanã, onde os torcedores do Santos estão. Ele também foi tietado por torcedores do Fluminense quando acabava o aquecimento no gramado. Neymar tirou fotos e jogou sua camisa em direção à arquibancada.