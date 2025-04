Sem Lucho, Bahia divulga relacionados para enfrentar o Mirassol

Luciano Rodriguez, do Bahia, em jogo contra o Internacional na Libertadores - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia ganhou um desfalque de última hora para o jogo contra o Mirassol, neste domingo, 13, pelo Campeonato Brasileiro. Artilheiro da equipe na temporada, Luciano 'Lucho' Rodríguez foi vetado pelo Departamento Médico e não vai jogar. Na lista de relacionados divulgada pelo Tricolor ainda há novidades.

Para o jogo deste domingo contra o Mirassol, o técnico Rogério Ceni relacionou 24 jogadores. Além de Luciano Rodríguez, vetado por apresentar cansaço muscular, o Bahia também tem outros desfalques. Lesionados, o zagueiro Gabriel Xavier e o lateral Iago Borduchi ficam de fora. Outro que não joga é o meia Michel Araújo em fase de transição física e técnica.

A lista de relacionados do Bahia conta também com as presenças dos jovens Jota e Vitinho, que não atuavam desde o Campeonato Baiano. Outro jogador da divisão de base na lista é o atacante Tiago.

O Bahia enfrenta o Mirassol neste domingo, 13, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor empatou contra Corinthians e Santos e busca sua primeira vitória na competição.

Veja os relacionados do Bahia

Goleiros: Marcos Felipe, Ronaldo e Danilo Fernandes

Laterais: Santiago Arias, Gilberto, Luciano Juba

Zagueiros: David Duarte, Kanu, Ramos Mingo

Meio-campistas: Acevedo, Cauly, Caio Alexandre, Erick, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Rezende, Rodrigo Nestor, Jota, Vitinho

Atacantes: Ademir, Erick Pulga, Kayky, Tiago e Willian José