Homem é suspeito de matar irmão a tiros no interior da Bahia

Peritos do Departamento de Polícia Técnica também estiveram no local - Foto: Ilustrativa

Na noite do último domingo, 13, um homem foi morto a tiros em uma propriedade na zona rural de Rafael Jambeiro, a cerca de 96 quilômetros de Feira de Santana. A vítima, de 38 anos, foi identificada como Valdeilson Marcelo de Oliveira.

Segundo relatos preliminares, Valdeilson passou o dia bebendo com o irmão, que agora é apontado como suspeito do crime. Testemunhas disseram que os dois estavam juntos horas antes do disparo que atingiu o tórax de Valdeilson, tirando-lhe a vida.

Logo após o ocorrido, o suposto autor comunicou a morte a um familiar e desapareceu. Até o momento, ele segue foragido.

A Delegacia Territorial da cidade está à frente das investigações. Peritos do Departamento de Polícia Técnica também estiveram no local para os procedimentos cabíveis.