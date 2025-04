Movimento nas locadoras aumenta às vésperas do feriadão em Salvador

Aumento da procura nas locadoras é estimado em 72% - Foto: Divulgação

Com a proximidade do feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes, a procura por aluguel de carros aumentou nas locadoras de veículos em Salvador e em diversas cidades da Bahia. A expectativa de dias de descanso e viagens em família tem feito muitos turistas e moradores buscarem a locação de veículos como uma alternativa prática para se deslocar com conforto e autonomia. Esse segmento cresce cada vez mais, à medida que aumenta o fluxo de turistas na capital baiana.

De acordo com a presidente do Sindicato das Locadoras de Veículos da Bahia (Sindloc-BA), Lívia Villar, a demanda vem crescendo significativamente. “Já sabíamos, pela experiência do setor, que a procura iria aumentar, mas os números superaram as expectativas. Estávamos estimando um crescimento de até 15% nas viagens domésticas em relação ao primeiro semestre de 2024. Em Salvador, o aumento foi de 72% na comparação com o feriado da Páscoa do ano passado”, afirma. Lívia é CEO da Locar X Aluguel de Carros.

“Como as passagens aéreas estão com tarifas elevadas, esses feriados prolongados são oportunidade única. A opção é pegar a estrada e descobrir novos lugares. O aluguel de carro é uma ótima opção: tem a economia para um passeio em grupo, a segurança de um veículo novo e a tranquilidade na assistência 24hs, em caso de pane ou acidentes, que a maioria das locadoras oferecem”, pontua a empresária, CEO da Rent - Park, Rogéria V Alencar, vice-presidente do Sindloc-BA; diretora regional ABLA; vice-presidente do CBTUR e Conselheira Fiscal Fenaloc.

Última hora?

“O volume de aluguel de veículos por pessoas físicas vem aumentando e os motivos são os mais diversos: novos usuários com sentimento de usar sem muitas obrigações; o valor alto dos veículos após a pandemia; as taxas de juros aumentando a cada mês; os custos com manutenção e seguro para proteger o veículo, que muitas vezes é deixado alguns dias na garagem (com uso de transporte por aplicativos)”, destaca.

“Assim,em um feriado como esse, as locadoras ficam com sua garagem 100% vazias para locação de RAC (aluguel de veículos leves, de curta duração). Algumas que operam com frota reserva, até se arriscam otimizar a locação nesse feriado, deixando o pátio zerado”, complementa.

Para quem ainda não garantiu um carro para o feriadão, o ideal é correr. A dica de ouro é: reservar com antecedência. Mas, se você está atrasado, ainda é possível encontrar opções - especialmente em locadoras menores ou em regiões com menor demanda. O segredo está em pesquisar bem, ser flexível quanto ao modelo do carro e estar atento às condições de aluguel.

“Muitos fizeram as reservas com antecedência. Algumas locadoras têm tarifas dinâmicas. Quanto mais vazio o pátio, mais caro vai ficando a locação. Outras locadoras possuem tarifas fixas. Então corram, talvez ainda encontrem nas 62 locadoras associadas no estado da Bahia alguma desistência”, recomenda. Rogéria Alencar.

Expectativas otimistas

O setor de locação de veículos na Bahia vem em ritmo acelerado de crescimento. O SindLoc-BA, que representa cerca de 70 empresas associadas, prevê um aumento de 15% na demanda em 2025. O número de locadoras em atividade também reflete esse crescimento: saltou de 1.210 em 2023 para 1.440 em 2024.

“O calendário de feriados prolongados também favorece o setor, e as equipes comerciais se preparam com bastante antecedência para atender essa demanda”, destaca Lívia Villar.

O perfil dos clientes que optam pelo aluguel de carros em feriadões inclui, majoritariamente, pessoas entre 25 e 44 anos, com nível superior completo ou pós-graduação. Curiosamente, cerca de 62,6% desses usuários não possuem veículo próprio e veem na locação uma solução pontual, principalmente para atividades de lazer, segundo levantamento do sindicato.

Mais procurados

Os modelos mais buscados para o feriadão são os compactos e econômicos, como Fiat Mobi, Chevrolet Onix, Fiat Argo e Renault Kwid. Eles se destacam pelo bom custo-benefício, baixo consumo de combustível e facilidade na condução. A média de preços para esses modelos varia entre R$ 160,00 e R$ 210,00 por dia, dependendo do modelo, época e localização da locadora.

A contratação do serviço hoje é, em grande parte, realizada online. “O cliente inicia o processo com comodidade via internet, e só há contato presencial no momento da retirada do veículo”, explica a presidente do Sindloc-BA. Algumas plataformas já reúnem as principais locadoras em atuação, facilitando a comparação de preços e condições.

Turismo aquecido

A alta temporada 2024/2025 foi histórica para o turismo na Bahia. Segundo dados do Ministério do Turismo, Polícia Federal e Secretaria de Turismo do Estado, o estado recebeu 9,4 milhões de visitantes, que movimentaram R$ 23,7 bilhões na economia. A consequência direta disso foi o impacto positivo no setor de locação de veículos.

“A retomada econômica, somada ao novo comportamento do consumidor - que opta por não ter carro próprio - está fortalecendo nosso setor. Alugar um veículo para viagens pontuais ou necessidades específicas virou uma escolha racional e conveniente”, observa Villar.