Apartamento pega fogo em prédio de luxo na Barra; assista

Prédio fica localizado próximo ao Shopping Barra - Foto: Reprodução | Google Maps

Um apartamento localizado no 18º andar de um prédio de luxo na Rua Fernão de Magalhães, na Barra, em Salvador, pegou fogo na manhã desta quarta-feira, 16. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência que não teve feridos.

Ainda segundo a corporação, a equipe debelou o incêndio na Mansão Bois De Boulogne e já estão no processo de rescaldo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a fumaça saindo do apartamento e agentes chegando ao local para controlar as chamas.