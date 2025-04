Idosa que foi vítima de bala perdida morre em Salvador

Hospital Geral do Estado - Foto: Divulgação GOV/BA

Ilda Santos Moreira, mulher de 60 anos que vítima de bala perdida no dia 22 março, no Centro de Salvador, morreu nesta terça-feira, 15,. De acordo com a família, a idosa foi baleda nas costas no momento en que estava indo para casa após sair do trabalho.

A mulher chegou a ser socorrida e foi levada para o Hospital Geral do Estado (HGE) depous de ser atingida. Ela ficou internada até o dia 5 de abril. Entretanto, ela voltou a sentir dores nas costas, e voltou para a unidade de saúde na segunda-feira, 14. A infomação é do g1.

De acordo com familiares de Ilda, ela ficou internada e a noite ja foi liberada. Na terça-feira, a mulher voltou a se queixar de dores, entretanto, acabou morrendo a caminho do hospital.

Relembre o caso

Um homem morreu e uma idosa ficou ferida após serem baleados no centro de Salvador, no dia 22 de março. De acordo com testemunhas, o alvo da ação era Jonas Luís Teles da Silva, que estaria praticando assalto na região do Campo Grande e foi perseguido por homens armados.

Segundo a Polícia Civil, ele tentou fugir após ser baleado e invadiu um centro de compras no Politeama, mas foi alcançado e entrou em luta corporal com os suspeitos, que fugiram logo em seguida. Jonas chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos.