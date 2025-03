Homem morre e idosa fica ferida após serem baleados em Salvador

Jonas Luís Teles da Silva estaria praticando assalto na região - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem morreu e uma idosa ficou ferida após serem baleados no centro de Salvador, na manhã deste sábado, 22. De acordo com testemunhas, o alvo da ação era Jonas Luís Teles da Silva, que estaria praticando assalto na região do Campo Grande e foi perseguido por homens armados.

Segundo a Polícia Civil, ele tentou fugir após ser baleado e invadiu um centro de compras no Politeama, mas foi alcançado e entrou em luta corporal com os suspeitos, que fugiram logo em seguida. Jonas chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos.

A idosa, que não teve a identidade revelada, passava pelo local e também foi baleada próximo ao Forte de São Pedro. Ela recebeu atendimento médico e foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a vítima deitada no chão e ensanguentada. Também há manchas de sangue espalhadas pelo estabelecimento.

A autoria e motivação do crime são investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).