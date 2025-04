Semana Santa: Salvador amanhece com trânsito lento nesta quinta

Trânsito está bastante congestionado na região da rodoviára - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A manhã desta quinta-feira, 17, véspera do feriado da Semana Santa, tem trânsito lento em alguns pontos da capital baiana. A situação acontece por conta das pessoas que desejam sair de Salvador para curtir o feriado prolongado já que na próxima segunda-feira (21) é o Dia de Tiradentes.

De acordo com a Transalvador, na Avenida Oscar Pontes o trânsito está bastante congestionado por conta da fila do ferry boat, mas também para quem deseja ir ao Mercado do Peixe, em Água de Meninos, fazer as compras de pescados para o feriadão.

Do outro lado da cidade, na região da rodoviária, o trânsito está bastante carregado nas proximidades da estação de metrô Pernambués sentido centro. Ainda segundo a Transalvador, entre às 19h de quarta-feira até às 4h desta quinta-feira foram registrados quatro acidentes sendo um deles uma colisão entre moto e carro na Rua Barão de Cotegipe, no bairro da Calçada, com uma vítima ferida.