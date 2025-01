Protesto contra PL aprovado na Câmara trava região da Rodoviária

SALVADOR FLUXO É INTENSO NA SAÍDA DA CIDADE PARA AS FESTAS DE FIM DE ANO Na foto: Movimento intenso de veículos na entrada da rodoviária deixando o trânsito lento na avenida Antônio Carlos Magalhães, Pernambués Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE Data: 23/12/2022 - Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

Um grande protesto nas proximidades do terminal rodoviário de Salvador causou um intenso engarrafamento na tarde desta sexta-feira, 20. Manifestantes bloquearam inicialmente todas as pistas da região, mas parte das vias foi liberada após a chegada de equipes da Polícia Militar. Apesar da intervenção, o trânsito continuava lento, afetando motoristas e o transporte público.

O grupo expressava insatisfação com a aprovação do Projeto de Lei 4614/2024, ocorrida na noite de quinta-feira, 19, pela Câmara dos Deputados. Segundo os manifestantes, o texto dificulta ainda mais o acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), essencial para muitas famílias que possuem membros com deficiência. Eles também criticaram a limitação ao aumento real do salário mínimo, que passará a obedecer às regras do arcabouço fiscal.

O PL 4614/2024, de autoria do líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), integra o pacote de ajuste fiscal da gestão federal. Aprovado com um substitutivo do relator, deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL), o texto traz medidas para reduzir as despesas obrigatórias, como gastos com pessoal, aposentadorias e benefícios sociais. Em contrapartida, busca ampliar a margem para despesas discricionárias, como programas governamentais, custeio e investimentos.

Entre os principais pontos do projeto estão:

Restrições no acesso ao BPC;

Limitação do aumento real do salário mínimo a um percentual entre 0,6% e 2,5% do crescimento da despesa primária.

A proposta foi aprovada por 264 votos a favor e 209 contra, uma margem apertada em relação a outros projetos de arrocho fiscal discutidos no atual Legislativo. Agora, o texto segue para análise no Senado Federal.