Jerônimo Rodrigues entrega R$ 1 milhão em equipamentos para PM

Os Esquadrões de Motociclistas da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) receberam, na manhã desta sexta-feira, 20, novos equipamentos que vão fortalecer sua atuação nas ruas.

Durante a cerimônia em Salvador, o governador Jerônimo Rodrigues entregou itens que somam mais de R$ 1 milhão, voltados para intensificar o combate ao crime e melhorar a fiscalização de trânsito. A iniciativa busca atender tanto a capital quanto o interior do estado, contribuindo para a segurança e a mobilidade da população baiana.

Os equipamentos entregues incluem 2.500 coletes refletivos, 428 botas de motociclista, 440 luvas de motociclista e 1.420 cones. Esses itens foram adquiridos por meio de um convênio entre a PM-BA e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) e serão destinados a unidades sediadas em Salvador, Camaçari, Vitória da Conquista e Feira de Santana.

O governador Jerônimo Rodrigues destacou a importância dessas entregas. “Esses equipamentos representam um investimento direto na segurança da população baiana e no fortalecimento das ações de policiamento, tanto na capital quanto no interior. Nossa prioridade é garantir que os policiais tenham as condições necessárias para atuar com eficiência e segurança.”

Policiamento preventivo

O investimento tem como foco não apenas reforçar o policiamento ostensivo, mas também qualificar o controle para o cumprimento das normas de trânsito, promovendo maior segurança no tráfego de veículos e prevenindo acidentes. As ações de fiscalização de trânsito, integradas entre o Detran e a Polícia Militar, garantem atenção especial às unidades especializadas em trânsito da corporação para que possam cumprir sua função de assegurar a livre circulação e a segurança no trânsito.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, reforçou o compromisso com a valorização dos policiais e a proteção da população. “A segurança pública é uma prioridade para o Governo da Bahia, e com esses novos equipamentos, podemos garantir mais eficiência e proteção tanto para os nossos policiais quanto para a população”, afirmou.

“O convênio entre o Detran-BA e a Polícia Militar reflete nosso compromisso em garantir mais segurança e eficiência nas ruas da Bahia. A fiscalização é o pilar que tem o maior impacto na segurança viária. Punir os infratores contribui diretamente para educá-los, reduzindo o número de infrações, acidentes, sequelados e mortes no trânsito. Com a parceria, contamos com 30 mil homens que atuam também como agentes de trânsito, ampliando nossa capacidade de fiscalização em todo o estado da Bahia”, afirmou Rodrigo Pimentel, diretor-geral do Detran-BA.