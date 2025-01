Jerônimo avalia situação de saída da ViaBahia: “Sob aguardo do TCU”

Governador deu declarações durante evento em que entregou R$ 1 milhão em equipamentos para Esquadrões de Motociclistas da Polícia Militar - Foto: Flávia Requião / Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues voltou a falar nesta sexta-feira, 20, sobre a situação da concessionária ViaBahia, que administra as rodovias BRs 116 e 324 no estado. A empresa teve o contrato rompido com o governo federal após acordo entre as partes no Tribunal de Contas da União (TCU).

De acordo com o gestor, a negociação no TCU para o rompimento do contrato foi difícil, mas que a atuação da Assembleia e do próprio governo foi fundamental para o fim da concessão.

“Foi uma negociação difícil da ViaBahia com o governo federal, são duas BR’s importantes para a gente. Nós temos a movimentação muito necessária da Assembleia Legislativa e eu também coloquei à mesa diversas vezes…foi um dos principais temas, da fornecedora de energia elétrica e da ViaBahia, eu coloquei nos primeiros dias meus ao presidente Lula. Todos nós que utilizamos da BR-324 com fluxo muito grande e a resposta foi dada no sentido de desfazer o contrato, pagar a multa, que o governo está tratando qual é o valor junto ao TCU. Está tudo sob aguardo do TCU, eu confio muito que nenhum centavo vai ser usado fora da necessidade", afirmou Jerônimo.

Durante evento em que entregou R$ 1 milhão em equipamentos para Esquadrões de Motociclistas da Polícia Militar, o governador destacou ainda encontro com o relator do processo no TCU, onde pediu atenção para que o serviço prestado não seja afetado até que outra concessão seja feita.



“Eu estive recentemente com o ministro e ex-governador Anastásia, que é o relator desse processo no TCU e eu fui pedir que, durante esse período que a ViaBahia fosse afastada, a gente não baixasse a qualidade do que está sendo oferecido, a exemplo de guinchos, ambulâncias, energia, que é paga pela concessão. Não podemos ter um apagão nesses locais", disse o governador.